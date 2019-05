Auto sbanda in curva e sfonda il muro di un'abitazione: struttura dichiarata inagibile

Un incidente che poteva avere dei risvolti molto più gravi: è quello che si è verificato domenica mattina a San Leonardo, frazione di Forlimpopoli, intorno alle 5 e un quarto. E’ stata in questa ora della mattina presto che un’auto, una Bmw X1 condotta da una ragazza, nell’affrontare una curva in via San Leonardo all’intersezione con via Pino III ha sfondato una recinzione e, dopo di questa, il muro di un’abitazione che si trova all’angolo delle due strade. Il muro è crollato a causa dell’urto. Un bello spavento per gli occupanti della casa, che tuttavia non sono rimasti travolti dai calcinacci, mentre la donna alla guida della Bmw se l’è cavata con una prognosi di pochi giorni.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, assieme ai Carabinieri della compagnia di Meldola per i rilievi dell’accaduto e delle responsabilità. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con una squadra, che hanno valutato lo stato dell’edificio, dichiarandolo parzialmente inagibile fino all’intervento di recupero edile. I danni provocati dall'incidente sono stati consistenti.