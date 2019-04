L'auto sbanda all'improvviso e finisce nel fosso: un bimbo in fasce è grave al Bufalini

E' ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, a causa di una serie di fratture che a quella tenera età sono molto complesse da trattare. Si tratta del bambino di circa un anno che è stato suo malgrado protagonista di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale del Bidente, tra Cusercoli e Nespoli. Sull'auto si trovano tre senegalesi - madre, figlio e un amico che stava guidando il veicolo, 23 anni.

L'auto stava procedendo in direzione di Santa Sofia, quando per cause che sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Meldola, è uscita improvvisamente di strada, inforcando un sentiero sterrato, al termine del quale è piombata tra le sterpaglie di una scarpata. E' successo intorno alle 18.20 all'intersezione tra la Bidentina e via Monte Aglio, nei pressi di Nespoli. A riportare la peggio è stato il bambino. Anche la madre è stata stabilizzata sul posto e portata in gravi condizioni all'ospedale di Cesena, dove è stata dichiarata fuori pericolo di vita. Ferite più lievi per il 23enne alla guida.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con l'elimedica, l'auto medicalizzata e alcune ambulanze. L'elicottero delle emergenze ha caricato immediatamente il piccolo come massima priorità. Presenti anche i vigili del fuoco con una squadra e due mezzi e i carabinieri della compagnia di Meldola per i rilievi. Pesanti ripercussioni per il traffico di passaggio verso l'Alta Val Bidente, anche se durati poco in quanto l'auto incidentata si trovava a diversi metri dalla sede stradale.