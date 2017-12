Vigilia di Natale funestata da un incidente: muore una donna, altri due sono gravissimi

Un impatto violentissimo, frontale, tra due auto ha determinato un bilancio drammatico: nello schianto è morta una donna, mentre altri tre uomini sono rimasti feriti, di cui due in modo gravissimo. Un velo di tristezza cala sulla Vigilia di Natale a causa di un incidente che è avvenuto intorno alle 17.30 di domenica su via Trò Meldola, la stretta strada provinciale che da porta dalla ‘Para’, a Selbagnone, a Fratta Terme e Bertinoro. Lo schianto è avvenuto a pochi metri dalla rotonda della 'Para'. Una Renault Scenic, che aveva appena imboccato la strada in direzione di Bertinoro e Fratta Terme, con una coppia di anziani a bordo - lui 74 anni e lei 77 anni, di Predappio - è finita frontalmente contro una macchina che sopraggiungeva nel senso di marcia opposto, una Volvo con due giovani albanesi a bordo, uno dei quali, il conducente, da tempo residente nel comune di Bertinoro.

Sul posto per i rilievi si sono portati i carabinieri della compagnia di Meldola. Secondo le prime informazioni, pare che dei testimoni abbiano visto la Scenic condotta dal 74enne sbandare improvvisamente, il tutto in una strada contornata da fossi e così stretta che basta anche scartare lateralmente di un metro per finire nella corsia di marcia opposta. I due veicoli si sono scontrati violentemente e frontalmente. In ogni caso saranno i rilievi di dettaglio dei carabinieri a definire il quadro esatto della dinamica.

Sul posto si sono concentrate 5 ambulanze e l’auto medicalizzata. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco, impegnata nell’immediatezza per estrarre il corpo dell’anziana donna dalle lamiere del veicolo accartocciato. Quando è stata consegnata alle cure del personale del 118, però, la donna era già deceduta, morta pressoché sul colpo. I due occupanti della Volvo, invece, sono stati portati in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Ferite meno gravi per il 74enne della Renault. L’uomo è stato portato con ferite di media gravità all’ospedale di Forlì. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Personale della Protezione Civile ha presidiato gli incroci di ingresso alla Provinciale per deviare il traffico.