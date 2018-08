Studente dell'alberghiero perde la vita in un drammatico incidente: studiava a Rimini

Aveva compiuto 18 anni lo scorso 11 luglio Alex Casadei, lo studente di Savignano sul Rubicone deceduto mercoledì pomeriggio in un drammatico incidente stradale a Santarcangelo. Il ragazzo, ancora studente, frequentava l'istituto alberghiero "Malatesta" di Rimini e non quello di Forlimpopoli, come riportato erroneamente da ForlìToday (ce ne scusiamo coi lettori) e da diversi organi di stampa locale. A precisarlo è la stessa scuola artusiana, comunque sconvolta per la perdita della giovane vita di uno studente che frequentava un analogo istituto che forma ai servizi turistici, ma appunto quello di Rimini.

Al momento dell'incidente Alex stava viaggiando tra Savignano e Santarcangelo si è verificata la carambola. Verso le 16.45 il 18enne stava percorrendo via San Bartolo con il suo scooter quando, pare, si è trovato davanti un trattore che procedeva nella stessa direzione. Il ragazzo avrebbe cercato di sorpassarlo, ma qualcosa è andato storto e ha perso il controllo del motorino andando a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, e i sanitari hanno cercato disperatamente di rianimare il giovane che aveva riportato delle gravissime ferite ma, nonostante tutti gli sforzi, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Ad intervenire sono stati gli agenti della polizia Municipale di Santarcangelo, che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi, per ricostruire con esattezza la dinamica. Il conducente del trattore, sotto shock, è stato sottoposto all'etilometro ma è risultato negativo.