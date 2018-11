Sulla Cervese l'ennesimo incidente al solito incrocio: "Chiediamo sicurezza"

Ancora un brutto incidente nel solito incrocio pericoloso a "La Caserma" lungo la Cervese, in corrispondenza dell'intersezione con via Erbosa. E' quanto accaduto martedì pomeriggio. Per cause in fase d'accertamento (sul posto erano presenti i Carabinieri) due auto sono venute a collisione, una delle quali è finita contro la recinzione di un'abitazione. Sul posto hanno operato anche i sanitari del 118, ma fortunatamente i coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze.

Sulla questione è intervenuto il coordinatore del Comitato di Quartiere di Pievequinta, Caserma e Casemurate, Alessandro Righi, che ha ricordato come la problematica "si trascina da anni" e è che stata più volte sollecitata la messa in sicurezza dell'incrocio alla Provincia di Forlì-Cesena. "Mi viene continuamente ribadito che i soldi ci sono e che si attende solo il completamento burocratico - spiega Righi -. Ora credo che, la priorità sia massima e mi aspetto, che finalmente il buonsenso di salvare delle vite abbia la precedenza".