Tampona le auto ferme per fare attraversare un pedone: è in Rianimazione

E' ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano a seguito di un tamponamento. L'incidente si è verificato nella prima mattinata di giovedì, intorno alle 8.40, in viale Bologna, a Villanova, all'altezza del civico 303, mentre imperversava un forte acquazzone. La ferita, una 66enne, si trovava alla guida di una "Fiat Panda" e stava percorrendo l'arteria in direzione Forlì, quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti del Reparto Infortunistica dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, è finita contro una "Volvo", che a sua volta è andata a collidere contro una "Opel".

Le due auto tamponate erano ferme in corsia per consentire l'attraversamento sulle strisce di un pedone, fortunatamente non coinvolto nel sinistro. Nell'impatto la peggio l'ha riportata la conducente della "Panda". Soccorsa dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stata trasportata col codice di massima gravità al nosocomio forlivese, dove è stata ricoverata in Rianimazione. Nonostante il sinistro e il temporale, non vi sono stati particolari disagi alla circolazione stradale.