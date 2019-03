Violento tamponamento sulla Bidentina, due feriti: interviene anche l'elimedica

E' di due feriti il bilancio di un tamponamento tra due auto verificatosi nel primo pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 13.30, lungo la Provinciale Bidentina. Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'imbocco del ponte del Bidente, a Gualdo, nel comune di Meldola, direzione Forlì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio dei Carabinieri della locale Compagnia, una "Volkswagen Golf" ha tamponato una "Renault Megane" che si era appena immessa sulla carreggiata. L'impatto è stato particolarmente violento ed entrambe le conducenti hanno riportato delle lesioni.

A restare ferite una 30enne ed una 40enne. Una delle due ha riportato un trauma cranico, ragion per cui dalla sala operativa del 118 è stato attivato l'intervento dell'elimedica. La ferita, dopo esser stata stabilizzata, è stata caricata a bordo del velivolo giallo e trasportata al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'altra ferita è stata invece trasportata in ambulanza, al "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. A seguito del sinistro la strada è stata chiusa al traffico per circa trenta minuti, con deviazione sulla viabilità secondaria, per poi riaprire con senso unico alternato.