Incidente in autostrada mentre torna al Sud per il Natale: ferito un 52enne

Un barese di 52 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di giovedì, intorno alle 6, nel tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, dopo il casello di Forlì. L'uomo, alla guida di una "Alfa 147", stava tornando in Puglia per le festività natalzie, quando è stato tamponato da un furgone "Peugeot" condotto da un 45enne faentino. Nell'impatto il meridionale ha riportato lesioni di media gravità, necessitando del trasporto al pronto soccorso dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena in ambulanza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì per i rilievi, provvedendo a mettere in sicurezza l'area, facendo spostare i veicoli nell'area di servizio visto il traffico mattutino in aumento, evitando così il formarsi di code .