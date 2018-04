Tamponamento a catena al ritorno dalle vacanze pasquali: auto incastrate, ma solo paura

Rientro amaro dalle festività pasquali per quattro famiglie, coinvolte nella prima serata di martedì in un tamponamento a catena lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. L'incidente si è verificato intorno alle 20 dopo il casello di Forlì, carreggiata nord, ed ha visto il coinvolgimento di una "Kia Sportage", una "Ford Fiesta", una "Peugeot 807" ed un "Ford Transit" adibito al trasporto di persone. A seguito dell'urto i veicoli sono rimasti pericolosamente incastrati tra di loro in corsia di sorpasso.

In totale vi erano 15 occupanti tra cui tre minori che si sono messi in salvo sopra il muretto centrale dal traffico. Fortunatamente alcuni hanno riportato solo piccole contusioni e tutti hanno rifiutato l'intervento dei sanitari del 118. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, che ha inoltre provveduto a deviare il traffico formando una "zona sicura" insieme al personale di Autostrade. Il traffico era già intenso con code tra Cesena e Imola, ma si sono formati comunque oltre 4 chilometri di coda per circa un'ora fino alla liberazione della carreggiata.