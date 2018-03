Tamponamento all'alba in A14, un'auto vola fuori strada: ferite due giovani

E' di due giovani ferite, entrambe trasportate col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena il bilancio di un tamponamento tra due auto verificatosi alle prime luci dell'alba di domenica, intorno alle 6.30, lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, in corrispondenza del chilometro 86+100 sud. La dinamica del sinistro, che ha visto il coinvolgimento di due utilitarie, è al vaglio agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad innescare la carambola sarebbe stata una "Fiat 600", condotta da una 26enne di San Benedetto del Tronto, finita contro una "Toyota Aigo", sulla quale viaggiava una 20enne cesenate. A seguito dell'urto quest'ultima auto è finita nella scarpata che costeggia la carreggiata, mentre la "Fiat" è rimasta ferma lungo la terza corsia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco.

Le ferite, dopo esser state stabilizzate, sono state trasportate al nosocomio cesenate con "codice 3". Lievi le ripercussioni al traffico, con l'autostrada temporaneamente chiusa al traffico per poco più di dieci minuti per consentire la pulizia della sede stradale e la rimozione dei mezzi incidentati. Nel frattempo continuano gli accertamenti del personale della PolStrada di Pieveacquedotto per chiarire le cause che hanno determinato lo scontro.