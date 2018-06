Camionista resta intrappolato dopo il tamponamento in A14: è grave

Un camionista è rimasto ferito in modo grave in un tamponamento tra mezzi pesanti avvenuto nella tarda serata di lunedì nel tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. L'incidente, la cui dinamica è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Faenza e Ravenna, si è verificato intorno alle 22.30 all'altezza del chilometro 78+700 nord. L'autotrasportatore si trovava alla guida di un camion adibito al trasporto di maiali, per cause in fase d'accertamento, è impattato contro un altro "bisonte della strada" che lo precedeva. A seguito dell'urto l'uomo è rimasto intrappolato all'interno della cabina e si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma per liberarlo dalle lamiere.

Il ferito è stato quindi stabilizzato e trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. A seguito del sinistro si sono formati incolonnamenti, che si sono risolti dopo alcune ore. E' il secondo grave incidente in meno di 24 ore sull'A14. Il precedente è avvenuto nella nottata tra domenica e lunedì nel tratto faentino: in un tamponamento tra quattro camion ha perso la vita un autotrasportatore barese.