Tamponamento tra auto sulla via Emilia, una prende fuoco: strada bloccata e lunghe code

Traffico bloccato nella prima mattinata di mercoledì sulla via Emilia a Cosina, tra Forlì e Faenza, nei pressi dell'incrocio che porta a Reda, poco lontano dal Brico Center. Si tratta di un tamponamento tra tre auto, una delle quali ha preso fuoco, che procedevano in direzione di Forlì. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza i veicoli incidentati. La viabilità è stata deviata sulle strade laterali.

