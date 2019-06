Ancora un incidente in Tangenziale: tamponamento tra auto, chiuso e poi riaperto il tratto verso l'A14

Ancora un incidente in Tangenziale. E' quanto accaduto martedì pomeriggio, poco prima delle 17, lungo la Tangenziale Est di Forlì tra lo svincolo del Quadrifoglio e quello della zona industriale di Coriano, direzione autostrada. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, sono venuti a collisione due auto lungo la corsia di sorpasso. Nello scontro ci sono stati feriti, soccorsi dal personale del 118 che ha operato con due ambulanze. Le loro condizioni non sono gravi.

A seguito del sinistro si sono verificati inevitabili incolonnamenti, con l'arteria chiusa in corrispondenza dello svincolo del quadrifoglio, ovvero quello che immette in via Mattei. Ripercussioni al traffico anche sulla viabilità locale, con code al Ronco sulla via Emilia all'altezza dell'ingresso della Tangenziale. La strada è stata riaperta dopo circa un'ora e mezza, intorno alle 18.30 di martedì.

Nella foto l'incidente in Tangenziale