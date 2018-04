Toyota Yaris finisce ruote all'aria in via Bidente: ferite due donne, non sono gravi

Brutto incidente per fortuna senza grosse conseguenze nella notte tra sabato e domenica in via Bidente. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine una Toyota Yaris con a bordo due donne è uscita, intorno alle 2.30 di notte, improvvisamente di strada, andando a ribaltarsi nel fosso che costeggia la sede stradale. Tanto spavento per le due occupanti del mezzo ma fortunatamente nessuna lesione grave: le malcapitate sono state medicate dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’ambulanza. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la rimozione del mezzo incidentato, che ha subito le conseguenze più gravi. Alle forze dell’ordine il compito di chiarire l’esatta dinamica del sinistro.