Travolta sulle strisce in viale Roma: trasportata d'urgenza al Bufalini

Trasportata col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo esser stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato nella prima serata di sabato, poco dopo le 18.30, in viale Roma, all'altezza dell'intersezione con via Cerchia. La malcapitata, un'ucraina di 62 anni, stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da una "Bmw" che procedeva in direzione del Ronco.

Immediatamente è stato allertato il 118, che ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. La ferita, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata al nosocomio cesenate specializzato in traumi. Visibilmente provato il conducente, che non è riuscito ad evitare la donna. Per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.