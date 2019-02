Tremendo scontro a Due Palazzi, quattro feriti di cui due gravi

Scontro tremendo quello che, nel pomeriggio di domenica, si è verificato a Due Palazzi in via Selbagnone con quattro persone rimaste ferite. Il sinistro è avvenuto verso le 15.50 quando, secondo una prima ricostruzione, un'Audi A5 con a bordo una coppia di ragazzi stava procedendo in direzione di Meldola e, da una strada laterale, si è immessa una Mercedes con a bordo una coppia di anziani. Il guidatore della prima vettura, nonostante una disperata frenata, non è riuscito ad evitare l'ostacolo e ha centrato in pieno la Mercedes. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, tre ambulanze e l'auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco e il personale della polizia Municipale. I sanitari hanno provveduto a prestare i primi soccorsi ai feriti e nel violento impatto ad avere la peggio sono state le due trasportate. Una 23enne è stata portata al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità così come una 70enne che, però, presentava lesioni di minore entità. Ferite di poco conto, invece, per gli altri rimasti coinvolti. Per permettere i soccorsi e i rilievi di rito, il traffico ha subìto dei rallentamenti.