Trovata a terra in mezzo alla strada: ma dell'investitore nessuna traccia

Un'altra probabile vittima della pirateria stradale: sabato sera, poco prima delle 19.30, una coppia che passava lungo via Archimede Mellini ha notato la presenza di una donna a terra e di una bicicletta in mezzo alla strada. I due hanno immediatamente fermato un'ambulanza che stava uscendo dalla vicina sede: il personale del 118, dopo aver soccorso la 45enne investita, ha trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto la Polizia municipale, che ora indagherà per cercare di risalire al presunto pirata della strada che, dopo aver investito la donna, invece di fermarsi si sarebbe dato alla fuga. La strada è stata chiusa da viale Roma fino a circa metà della strada per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.