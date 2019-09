Trovato nel fosso con la bici: a dare l'allarme un passante

Ad allertare il 118 è stato un passante. Un ultrasessantenne è stato trovato ferito in un fosso. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì a Roncadello, in via Del Canale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'uomo è rovinato con la bici forse a seguito di un malore. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.