Fitta nebbia e tamponamento tra mezzi: traffico congestionato nella zona industriale di Villa Selva

Traffico congestionato all'ora di punta dall'uscita dal lavoro nella zona industriale di Villa Selva. Ad innescare le lunghe code un tamponamento tra alcuni veicoli, fortunatamente senza grosse conseguenze per i coinvolti. Il sinistro, al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, è avvenuto lungo via Mattei, direzione Forlì, all'altezza della Trasmital. Lo scontro ha di fatto bloccato la circolazione anche dei mezzi che provenivano da Forlimpopoli. Un rallentamento dovuto anche alla fitta nebbia, che ha ridotto la visibilità a 90 metri. Dal Corpo della Polizia Municipale raccomandano la massima prudenza: l'insidia è anche quella del fondo stradale ghiacciato. Col calare della nebbia, la temperatura è precipitata al di sotto dello zero nelle aree di perifieria.