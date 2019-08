Violento schianto frontale su via del Braldo: auto nel fosso e feriti

Uno schianto frontale violento, ma che per fortuna non ha causato feriti gravi. E' quello che si è verificato nella tarda mattina di venerdì su via del Braldo nella zona di Villagrappa. Due auto sono venute a collisione frontale e una, una Fiat Multipla, è stata scaraventata in un fosso laterale. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Nonostante la grossa botta, nessuno è stato portato in gravi condizioni all'ospedale. Per i rilievi è giunta una pattuglia della polizia municipale di Forlì.