Incidenti con i camion, le province più a rischio per frequenza di sinistri

Con un incidente ogni 118 camion circolanti Bologna è la provincia dell’Emilia-Romagna (3° a livello nazionale) dove avvengono più sinistri che coinvolgono autocarri e motrici, seguita da Modena (1/154 – 13° in Italia) e Rimini (1/160 – 14° a livello nazionale). Sono i principiali risultati di un’analisi di DAS, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale.

I camion sono stati i protagonisti di incidenti con elevata frequenza anche sulle strade di Ravenna (1 sinistro ogni 161 autocarri), che è la 15° provincia italiana con la più alta densità di sinistri. Al quinto e sesto posto in regione ci sono Piacenza (1/181) e Parma (1/184), che precede la provincia di Ferrara dove DAS ha rilevato un incidente con camion ogni 196 autocarri e motrici immatricolati. Il fenomeno assume una frequenza relativamente più bassa nei territori di Reggio Emilia (1/218) e Forlì-Cesena (1/228), che a livello nazionale sono rispettivamente la 41° e 44° provincia con la maggiore frequenza di incidenti con questo tipo di veicoli.

“Per imprese e professionisti– spiega Roberto Grasso, amministratore e direttore generale di DAS – la gestione del parco auto e dei veicoli commerciali è di fondamentale importanza per il successo del business. Basti pensare al danno economico che può derivare dal fermo amministrativo di un veicolo o dalla sospensione della patente di un dipendente, che per le aziende più piccole potrebbe comportare anche il blocco delle attività. Tutto questo - prosegue Grasso – in uno scenario che vede pesantemente inasprite le sanzioni in caso di incidenti con vittime o feriti (legge 41/2016 sull’omicidio stradale). Diventa, perciò, indispensabile dotarsi di adeguate tutele contro i rischi legati alla circolazione stradale”.

L’Emilia-Romagna (1/164) occupa la seconda posizione tra le regioni con la più elevata frequenza di sinistri con camion, preceduta solo dalla Liguria (1/100). Terza la Lombardia dove si è verificato un incidente ogni camion ogni 167 autocarri e motrici circolanti. Secondo quanto rilevato da DAS, tra le regioni con la maggiore frequenza di sinistri ci sono Toscana (1 sinistro ogni 190 autocarri), Veneto (1/202), Lazio (1/205) e Marche (1/220) mentre il fenomeno è più contenuto in Calabria (1/547), Molise (1/721) e Valle d’Aosta (1/1478).