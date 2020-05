Incontra l'ex e le ruba da casa due taniche di gasolio: denunciato dalla Polizia

Un giovane forlivese è stato denunciato dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì per "furto in abitazione aggravato" per avere approfittato dell’ospitalità della vittima. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa in zona San Leonardo. La vittima ha chiamato la Polizia spiegando che poco prima aveva avuto un incontro con il suo ex, al termine del quale si sarebbe appropriato di due taniche di gasolio prelevandole dalle pertinenze dell’abitazione per poi allontanarsi in bicicletta.

Gli agenti intervenuti, dopo avere acquisito le testimonianze del caso, hanno avviato le ricerche del giovane, che nel frattempo era però riuscito a dileguarsi. L'indomani è stato tuttavia rintracciato: a quel punto gli è stata notificata la denuncia inviata nei suoi confronti alla Procura della Repubblica.