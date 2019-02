Al via un ciclo di incontri sulla Costituzione della Repubblica Italiana

Con l'inizio del 2019 ha preso avvio una programmazione di iniziative, coordinata da Comune, istituzioni e associazioni, in preparazione del Bicentenario della nascita di Aurelio Saffi che culminerà con le cerimonie ufficiali del 13 ottobre. Dopo la presentazione della medaglia celebrativa e dell'annullo postale a cura del Circolo Filatelico e Numismatico di Forlì e la serata "Risorgimento in danza" al Circolo democratico, che si sono svolte sabato scorso, è pronto a partire il ciclo di incontri per studenti approntato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico di Forlì-Cesena.

Per approfondire il pensiero e gli elementi di attualità legati alla figura di Aurelio Saffi (1819-1890), che fu personaggio di spicco del Risorgimento e del percorso che portò all'Unità nazionale ma anche punto di riferimento del pensiero riformatore e democratico europeo, autorevole professore universitario, giornalista, giurista, parlamentare e uomo del governo municipale, è stato organizzato un ciclo di incontri per gli studenti della scuole superiori che si apprestano a preparare l'esame di Stato. Mettendo a frutto la richiesta giunta da parte di dirigenti e docenti, è stato stilato un programma di approfondimenti che dalle esperienze ottocentesche accompagnerà lo studio della storia, della normativa e dei valori della Costituzione della Repubblica Italiana.

I primi tre incontri si svolgeranno in orario pomeridiano presso “Sala Randi”, in Municipio, con ingresso da via delle Torri, 13. Martedì, alle 15 il giornalista e saggista Mario Proli proporrà uno spaccato sul Risorgimento italiano e romagnolo, con proiezione di immagini, ponendo al centro dell'attenzione la “Forlì al tempo di Aurelio Saffi”. Si proseguirà giovedì 21 febbraio, sempre alle 1, col noto scrittore e giornalista Maurizio Maggiani che dedicherà attenzione al tema“Della e Delle Costituzioni” mentre giovedì 7 marzo, alle 15.00 spetterà alle insegnanti Giulia Mercadante e Stefano Trovini approfondire gli aspetti giuridici della Costituzione Italiana. La conclusione della rassegna verrà affidata al professore universitario Roberto Balzani che, giovedì 21 marzo alle 10.30, nel Salone Comunale di Forlì proporrà una lezione di grande interesse dal titolo “Dalla Costituzione della Repubblica Romana a quella italiana”. Tutti gli incontri sono aperti a tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio e ai cittadini interessati, fino ad esaurimento dei posti. L'ingresso è libero.