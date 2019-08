"Incontri al Tramonto", Paola Perego ospite a Castrocaro si racconta a 360 gradi

Primo appuntamento di agosto con "Incontri al Tramonto", il ciclo di serate con i grandi personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport che per l’occasione parleranno a tutto tondo e saranno pronti a svelare alcuni retroscena legati alle proprie carriere. Giovedì sera la sala del Padiglione delle Feste del Grand Hotel di Castrocaro ha ospitato la conduttrice televisiva Paola Perego, intervistata da Giovanni Terzi. All'appuntamento hanno partecipato anche il consigliere comunale di Castrocaro Pino Bacchilega, il sindaco di Dovadola Francesco Tassinari e l’assessore Massimo Falciani, oltre ad Antonella Ravaglia dell’ufficio stampa di Essere Elite.

Gli “Incontri al Tramonto”, in programma fino al 29 agosto e disponibili su TimVision, la tv on demand di Tim, vedranno ospiti grandi personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport che per l’occasione parleranno a tutto tondo e saranno pronti a svelare alcuni retroscena legati alle proprie carriere. Eleonora Daniele, Rita Dalla Chiesa, Barbara Palombelli, Lucio Presta, Adriano Panatta, e Matteo Renzi hanno già fatto capolino nelle settimane scorse all’interno del Padiglione delle Feste.

Dopo l’appuntamento con Lorella Boccia in programma venerdì, gli "Incontri al Tramonto" torneranno dopo Ferragosto. Martedì 3 settembre invece sarà trasmessa in diretta su Rai2 e in contemporanea su Radio2, la Finale della 62° Edizione del Festival di Castrocaro (organizzata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole) condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino con Simona Ventura che presiederà la giuria. Informazioni al numero di telefono 0543-769631 o sui siti www.visitcastrocaro.it e www.festivaldicastrocaro.tv. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.