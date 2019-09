Incontro coi cittadini per spiegare i lasciti solidali in testamento

I notai dei distretti riuniti di Forlì e Rimini incontrano i cittadini per spiegare come fare un lascito testamentario. Se ne parla a Forlì, presso la sede del Consiglio notarile in via Fossato Vecchio 2, dalle 16 alle 19 di venerdì. Non occorre essere personaggi famosi o milionari per dare il proprio sostegno alle buone cause. È sempre più frequente che le persone “comuni” decidano, attraverso un piccolo gesto, di lasciare un segno anche quando non ci saranno più. Come farlo senza intaccare i diritti dei propri familiari all’eredità?

Per diffondere la cultura del lascito solidale, il Consiglio Nazionale del Notariato e il Comitato Testamento Solidale promuovono, il 13 settembre 2019, in occasione della Giornata Internazionale dei Lasciti Solidali, incontri informativi in tutta Italia sui lasciti testamentari e sui lasciti solidali. All'incontro di Forlì partecipano i notai Domenico Leonardo, Junior Iacuzzo, Antonella Odierna e Cristina Scozzoli.