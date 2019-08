Santa Sofia, telefonia e disagi. Il sindaco incontra Telecom per far fronte alle problematiche

Il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, ha incontrato il responsabile regionale per le manutenzione e i guasti di Telecom. Sul tavolo, informa sulla propria pagina Facebook il primo cittadino, "le tante criticità nel territorio ed i tanti problemi per chi necessita dei servizi fondamentali per le proprie attività". In particolar modo Valbonesi fa riferimento alle aree montane e più lontane dal capoluogo (Biserno, zona Celle-Pian del Grado, Campigna, Monte Falco per citarne alcune). Durante la riunione si è discusso anche della situazione di Isola e Cabelli, dove alcuni cittadini si sono dovuti dotare di satellitari per cercare di risolvere i problemi. "La richiesta fatta è quella di una maggiore attenzione e impegno per garantire un servizio fondamentale per i cittadini", conclude il sindaco.