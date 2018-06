Staccata la spina contro il parere dei genitori: a Forlì una serata per riflettere sulla vicenda di Alfie Evans

Chi non ricorda la vicenda del piccolo Alfie Evans, il bimbo inglese cui fu staccata la ventilazione meccanica che lo teneva in vita contro il parere dei genitori. A due mesi dalla morte la Comunità Papa Giovanni XXIII promuove una serata di riflessione su un tema controverso, quello della vita di persone fragili, alla luce della recente legge italiana sul biotestamento. L'appuntamento è martedì dalle 19 al Villaggio della Gioia, in Via Lughese 189C a Villafranca di Forlì. Ospite della serata l’avvocato Filippo Martini, vicepresidente e segretario nazionale dei Giuristi per la Vita, che ha supportato i genitori di Alfie procurando la disponibilità dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Una testimonianza speciale sarà offerta da Marina e Giancarlo della Comunità di don Benzi, mamma e papà di Lucia, una bambina gravissima, a cui genitori e medici hanno deciso di non interrompere i supporti vitali ed ora, contro ogni aspettativa, è ancora viva.