Derby, il Forlì si scusa col Cesena: il presidente Cappelli pronto alla stretta di mano con Patrignani

C'era attesa lunedì mattina per l'incontro riappacificatore promosso dal sindaco Lucchi dopo le tensioni del derby di mercoledì scorso allo stadio Morgagni , e alcuni gravi episodi accaduti, tra cui l'aggressione ad un cronista di Teleromagna e le "bocche cucite" ai tesserati del Cesena in sala stampa dopo la fine del match. Lunedì mattina il sindaco Davide Drei e l'assessore allo Sport Sara Samorì hanno ricevuto i colleghi malatestiani Paolo Lucchi e Chirstian Castorri.

"I Comuni di Forlì e di Cesena desiderano testimoniare i sentimenti di amicizia e di stretta collaborazione fra le due comunità, richiamando tutte le rappresentanze attive nel territorio al rispetto dei valori alti dello sport, del rispetto delle regole, della sana competizione e del fair play - affermano in una dichiarazione congiunta Drei e Lucchi -. In particolare con l'incontro in Municipio si intende invitare tutti i soggetti che hanno responsabilità dirigenziali, gli staff tecnici e i sostenitori a onorare il ruolo educativo dell'attività sportiva come punto di riferimento centrale per i giovani".

"Allo stesso tempo confermiamo il rammarico per quanto avvenuto ed esprimiamo solidarietà a chi è stato coinvolto in episodi da stigmatizzare e di carattere antieducativo e antisportivo - viene aggiunto -. Nel corso dell'incontro sono arrivate le scuse del Forlì, per bocca del presidente Gianfranco Cappelli, che ha ribadito di avere contattato, personalmente, il presidente Augusto Patrignani, e di essere pronto ad incontrarlo pubblicamente per confermare l'amicizia tra le due società con una stretta di mano".