Ztl e l'equivoco di via Miller: sarà installato un cartello aggiuntivo

Ci sarà una segnaletica aggiuntiva in corrispondenza del varco ztl in corso Diaz angolo via Miller. Lo ha annunciato il sindaco di Forlì, Davide Drei, in occasione di un incontro con il presidente dell'associazione dei consumatori Milad Jubran Basir. Sono numerosi i cittadini che si sono rivolti a Federconsumatori Forlì-Cesena lamentando di aver ricevuto a casa delle contravvenzioni. Un equivoco che sarebbe nato dal posizionamento della telecamera Ztl all’angolo di via Miller-corso Diaz, traendo in inganno gli utenti della strada. C'è infatti chi suppone che il cartello che indica "Varco Attivo" faccia riferimento al proseguimento di Corso Diaz. E questo avrebbe indotto gli automobilisti a svoltare a destra per via Miller, venendo così sanzionati. Chi percorre il Corso può arrivare fino al Teatro Diego Fabbri, per poi svoltare a sinistra per via Merenda.

L'incontro si è svolto in corso Diaz, per verificare la situazione del varco che per molti automobilisti è diventata una “trappola”. "Il sindaco, accompagnato dal dirigente del Servizio, ha assicurato la regolarità delle segnaletiche stradali dal punto di vista formale e del Codice della strada, senza però negare che il varco, rispetto gli altri tre presenti in città (Corso Mazzini, Corso Garibaldi e Corso della Repubblica) rappresenta un nodo critico per motivi logistici e come tale va affrontato per evitare problemi attuali e futuri", spiega Basir.

Dopo un esame approfondito sul campo, si è convenuto di dedicare una segnaletica aggiuntiva che faciliti la comunicazione agli automobilisti che transitano in quel punto. Per quanto riguarda le contravvenzione emesse da quella telecamera, prosegue Basir, "l'associazione valuta caso per caso l'eventuale ricorso a Giudice di Pace e/o al Prefetto di Forlì – Cesena. Comunque non lasceremo nulla di intentato per risolvere in modo positivo questa vicenda. FederConsumatori Forlì-Cesena, conclude Basir, "valuta in termini positivi la reazione e l'interessamento del sindaco auspicando una soluzione positiva del caso e ringrazia il primo cittadino per l'incontro".