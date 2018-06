Il vescovo Corazza incontra Papa Francesco: "Ci siamo guardati negli occhi sorridendo"

Il vescovo di Forlì, Livio Corazza, ha partecipato per la prima volta all’assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, che si è svolta al Roma dal 21 al 24 maggio, incontrando personalmente Papa Francesco. “E’ stato un dialogo molto breve, ci siamo guardati negli occhi sorridendo - riferisce monsignor -. Sono il nuovo vescovo di Forlì-Bertinoro, gli ho detto e lui ha risposto: mi raccomando sempre avanti!”. Corazza racconta l’incontro con papa Francesco e la sua partecipazione all’assemblea dei Vescovi italiani nell’intervista che sarà pubblicata nel prossimo numero del settimanale diocesano il Momento: “Quattro giorni vissuti come in famiglia, fra fratelli. E’ stata una esperienza ricca e positiva, un corso accelerato di formazione e di fraternità. Mi sono sentito accolto e subito valorizzato”.