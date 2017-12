Incrocio tra SS67 e via Ladino: "lavoriamo per trovare la soluzione definitiva"

Proseguono i contatti tra l'Amministrazione Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la Prefettura di Forlì Cesena e gli altri Organi preposti per rinvenire una soluzione, finalmente non più precaria, all'annoso grave problema di sicurezza del 'famigerato' incrocio tra via Ladino e la strada statale 67 "Tosco Romagnola", più volte teatro di gravi incidenti, anche con esito mortale.

"La Polizia Stradale di Forlì ha avuto mandato dalla Prefettura per l'individuazione del sistema tecnico-operativo più idoneo allo scopo e si auspica che, in tempi brevi, il risultato possa essere raggiunto" si legge in una nota dell'amministrazione comunale di Castrocaro.

"Siamo consci da sempre dell'intrinseco pericolo dell'incrocio ed anche della necessità di superare definitivamente ogni rimedio di natura provvisoria, pur nell'attuale difficile contingenza economico-finanziaria" continua la nota. "Ribadiamo in tutte le sedi il nostro impegno ad assumere, per quanto di competenza, gli oneri economici necessari per la definitiva messa a regime di un sistema di sicurezza adeguato alla situazione. Di ogni sviluppo, proposta e scelta verrà data ampia informazione alla popolazione".