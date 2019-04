Indagine del Sole: Forlì insieme a Pisa unica città ad aver abbassato l'Irpef

“Un’indagine del Sole 24 Ore ha messo in evidenza il comportamento virtuoso del Comune di Forlì sul fronte della tassazione. "Ogni tanto è bello rispondere al livore avversario riportando i fatti: Forlì è l'unica città italiana oltre Pisa che riduce le tasse locali, abbassando le addizionali Irpef per il 2019 - commenta il gruppo consiliare del Pd -. Un gesto concreto a favore dei cittadini, ed una risposta a quegli avversari politici che speculano su rabbia e paure invece di confrontarsi con la realtà". Commenta il sindaco Davide Drei: "Sapevamo che con l’approvazione del bilancio preventivo 2019 avremmo fatto una operazione molto importante sul fronte della riduzione della tassazione locale per le famiglie forlivesi, in particolare per quelle a basso reddito. Il livello di esenzione portato a 15000 euro di reddito e una diminuzione per redditi fino a 28000 euro (senza aumentare le altre voci della fiscalità). Il tutto senza diminuire il livello dei servizi, anzi rilanciando sugli investimenti. Questo è stato possibile per le azioni di risanamento e controllo di gestione attuate in questi anni di amministrazione. La notizia di essere in netta controtendenza in un trend nazionale in cui la maggior parte dei comuni è costretto ad aumentare la pressione fiscale da’ ancora più valore al lavoro e alle scelte fatte".