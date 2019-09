Schianto fatale col deltaplano: un guasto al motore all'origine della tragedia

Sarebbe un guasto al motore ad aver causato l'incidente aereo costato la vita lunedì mattina ad Ennio Terzi. Il 79enne di Rocca San Casciano si era alzato in volo col suo deltaplano dal podere di proprietà, senza farvi più ritorno. Infatti il velivolo ha cominciato improvvisamente a perdere quota e schiantarsi nel parcheggio di una fabbrica di ceramiche in disuso lungo la Nazionale, nei pressi del fiume Montone. Le indagini sono seguite dai Carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Federica Messina, che ha disposto anche l'ispezione cadaverica a completamento degli accertamenti. Si attende il nulla osta della Procura per le esequie.

L'incidente

L'allarme è scattato intorno alle 12, quando è un testimone ha segnalato l'incidente aereo. Sono stati mobilitati i Vigili del Fuoco con due automezzi e cinque uomini, il personale del Soccorso Alpino stazione Monte Falco e l'elisoccorso di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. Chi ha osservato l'incidente, ha notato il deltaplano avere un'oscillazione in area. Quindi la picchiata verso il basso e l'impatto nei pressi del fiume Montone.

Era stato fatto alzare in volo l'elicottero dei Carabinieri dall’aeroporto di Forlì per individuare i rottami. L'ultraleggero è stato localizzato poco dopo dai Vigili del Fuoco nel parcheggio di una fabbrica di ceramica in disuso da tempo, lungo la via Nazionale. Il pilota potrebbe aver tentato un atterraggio di fortuna, dopo avere attivato anche il paracadute d'emergenza. Purtroppo per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori. I Carabinieri hanno provveduto al sequestro dei resti del deltaplano ridotto ad un ammasso di rottami per gli accertamenti tecnici al fine di capire cause e dinamica dell'incidente.