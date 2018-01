Scontri al mercatino, alla fine sono 16 denunce: 7 di Forza Nuova, 9 gli antagonisti

Sono sedici le persone denunciate per le tensioni tra militanti di Forza Nuova ed attivisti di sinistra avvenute nel venerdì dell'Immacolata in piazzetta della Misura, tra le bancarelle dei mercatini del Natale. Gli inquirenti, coordinati dai pubblici ministeri Filippo Santangelo e Lucia Spirito, hanno analizzato nel corso delle ultime settimane le registrazioni a disposizione e raccolte diverse testimonianze. Stando a quanto riportato dalla stampa locale nell'edizione di martedì, la Procura avrebbe emesso sedici avvisi di garanzia. Nove di questi riguarderebbero gli attivisti di sinistra (violenza privata e manifestazione non autorizzata), il resto gli appartenenti a Forza Nuova (il reato è di porto di oggetto atti a offendere e in un caso resistenza a pubblico ufficiale). Tra gli indagati spiccano i nomi del responsabile regionale di Forza Nuova, Mirco Ottaviani, e della segretaria forlivese di Rifondazione Comunista, Chiara Mancini.

I FATTI - Quell'8 dicembre gli esponenti di destra erano impegnati in una raccolta firme per una proposta di legge riguardante il reddito di sostegno alle madri italiane. Secondo una ricostruzione dei fatti, alcuni esponenti di sinistra si collocarono nei pressi del banchetto per oscurarne la vista ai passanti. A quel punto i forzanovisti avrebbero chiesto l'intervento di altri simpatizzanti, giunti dal riminese. Sono seguiti momenti di tensione al culmine dei quali sono rimasti contusi il segretario della Fiom-Cgil, Gianni Cotugno e un poliziotto. La Polizia intervenne in tenuta anti-sommossa, con il personale in divisa giunto anche da Cesena, impegnato nell'ordine pubblico per la sfida di serie B al Manuzzi.