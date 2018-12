Violenza sessuale e materiale pedopornografico in casa: psicologo in carcere

Nel 2011 venne indagato per violenza sessuale. Si sono aperte le porte del carcere per un psicologo forlivese di 56 anni. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione firmato dal sostituto procuratore Francesca Rago poiché deve scontare tre anni e due mesi di reclusione. L'uomo è stato rintracciato in casa nel pomeriggio non senza difficolta' in quanto la convivente e la madre avrebbero cercato di depistare sull'ubicazione del ricercato.

Inoltre hanno aggredito uno dei poliziotti impegnati nell'attività al viso mentre stavano procedendo alla cattura del 56enne. Per questo motivo sono state denunciate. Il professionista era stato indagato nel lontano 2011 dalla Squadra Mobile in quanto una ragazza aveva sporto denuncia per aver subito violenza sessuale dallo stesso, mentre si trovava ricoverata in una clinica nella città mercuriale.

Le successive attività investigative svolte dai detective avevano permesso di trovare nell'abitazione del professionista del materiale pedo-pornografico. Tutto il materiale investigativo raccolto a carico del medico è stato poi trasmesso alla locale Procura, che ha accolto la richiesta di provvedimento cautelare proposto dal personale della Questura di Corso Garibaldi. Ora il 56enne si trova in carcere per scontare la condanna.