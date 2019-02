Individuata dalla polizia la ragazza che ha aggredito l'operatrice del Sert

E' stata identificata e denunciata a piede libero, dalla polizia di Stato, la ragazza che venerdì al Sert ha dato in escandescenza alzando le mani contro un'infermiera ed una delle guardie giurate dell'istituto di vigilanza intervenute in soccorso dell'operatrice. La giovane, una 28enne con problemi di tossicodipendenza, dovrà rispondere delle accuse di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e incaricato di Pubblico servizio, lesioni aggravate e oltraggio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a far scattare la furia della 28enne sarebbe stato il rifiuto da parte degli operatori del Sert di rifornirla di metadone. La giovane, infatti, pretendeva di ottenere il medicinale secondo un piano terapeutico che non era approvato dai medici. Viste vane le sue insistenze, la ragazza ha iniziato a lanciare contro gli operatori tutto quello che le capitava sotto mano ferendo sia l'infermiera che l'addetto alla sicurezza che era accorso in suo aiuto. La donna potrebbe anche essere accusata del reato aggiuntivo di interruzione di pubblico servizio.