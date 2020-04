"Indovina la canzone", un modo alternativo per passare il tempo restando a casa

"Vi aspettiamo sabato sera dalle 20.30 alle 21.30 per trascorrere un oretta insieme, non si vince nulla, ma anche questo è un modo semplice e divertente per stare insieme rimanendo a casa". E' con questo spot su Facebook che da più di un mese l'Associazione Musicale "Soul Brothers Company" con Alberto Gabbricci e Pasquale Di Maio (Gerry), cerca di portare il suo piccolo contributo per alleviare le serate obbligate casalinghe dei loro concittadini forlivesi con una diretta Facebook che interagisce con i loro followers con un semplice gioco a quiz musicale dal nome "Indovina la Canzone".

"Quando abbiamo capito che la cosa si faceva seria e che la gente doveva rimanere a casa per evitare ulteriori contagi da Covid-19, abbiamo pensato di mettere in campo questo semplice format che fin da subito ha creato una comunità di appassionati della musica che vanno da Alberto Dj Milanese, a Miky Carloni passando per lo Speaker e Dj professionista Gilberto Gattei, che fanno a gara a chi indovina per primo la canzone insieme ed altri amici" dicono gli organizzatori. "Non si vince nulla se non il piacere di stare insieme"