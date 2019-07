Civitella, infestazione di vespe scavatrici al parco di via Falcone Borsellino: "Vietato entrare"

"Vietato entrare. Non fare entrare animali nell'area transennate". E' il cartello posto dal comune di Civitella nei pressi del parco di via Falcone Borsellino, dove mercoledì mattina i Vigili del Fuoco hanno proceduto ad una disinfestazione da vespe di terra. I nidi di questa tipologia d'insetto - meglio conosciuto come vespula germanica - si presentano come delle piccole montagne di terra o di materiale granuloso ubicate sul suolo, talvolta anche sotto erbacce o fiori. Alla base di tali rialzamenti c’è un foro profondo quanto un dito, dal quale fuoriesce una riga di terra, mentre l'apertura è larga circa 3 centimetri.

Le vespe di terra presentano un addome peduncolato marrone nerastro e strisce gialle brillanti, con ali lunghe e traslucide e gambe sono gialle e le antenne nere. Hanno una lunghezza da 12 a 17 millimetri (le regine possono essere lunghe fino a 20 millimetri). Rispetto alle vespe comuni sono più robuste ed aggressive, anche perchè nei nidi vi un numero più alto di insetti e più esemplari di vespa regina. Le uova si schiudono dopo circa due settimane dalla deposizione e quelle che nascono sono già autonomamente in grado di procurarsi del cibo. L'insetto attacca se viene disturbato o se si sente minacciato. Sono attratte da sostanze zuccherine.