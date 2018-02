Infiltrazioni al Villa Romiti dopo il fortunale: previsti lavori sul tetto dell'impianto sportivo

Previsti lavori al Palazzetto dello sport Villa Romiti. E' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino del manto di copertura dell'impianto sportivo a seguito del fortunale del 10 agosto scorso che ha causato infiltrazioni che, si legge nella determina del 15 febbraio scorso firmata dal dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici Gianfranco Argnani, "provocano disagio e pericolo alla pubblica incolumità". L'importo netto della manutenzione è di 36.910 euro.

I lavori, viene illustrato nel documento, "saranno affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, trattandosi di un importo inferiore a 40mila euro per i quali è consentito l'affidamento diretto ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai principi di proporzionalità e tempestività". Attualmente l'impianto sportivo è in uso ai Tigers Forlì.