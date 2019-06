Rocca riassapora un’antica tradizione grazie i bimbi: una lunga infiorata per il Corpus Domini

Un ritorno alla tradizione, quello proposto dalla Scuola Materna Sacra Famiglia di Rocca San Casciano con la realizzazione di un’infiorata, un variopinto tappeto di petali di fiore, in occasione delle celebrazioni per la solennità del Corpus Domini. L’infiorata, lunga oltre 15 metri, è stata realizzata da bimbi e maestre in via Cavour ed é stata così ammirata giovedì sera durante la processione del Corpus Domini per le vie del centro storico del paese della Val Montone. Rocca San Casciano, grazie alla Scuola Materna Sacra Famiglia, ha così potuto riassaporare un’antichissima tradizione a cui partecipava tutta la comunità che era appunto quella di ornare le strade in occasione della festa del Corpus Domini.