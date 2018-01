Influenza, migliaia di forlivesi a letto: si potenzia il servizio di Guardia Medica

Stanno continuando, e continueranno fino al termine del periodo influenzale, i potenziamenti dei servizi di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) su tutto il territorio dell’Ausl Romagna, al fine di fornire una prima risposta ai pazienti, a livello territoriale, in aggiunta all’offerta dei medici di famiglia, in orario notturno e festivo. Per quanto attiene al territorio forlivese è previsto, a Forlì, il raddoppio dell’organico dell’ambulatorio territoriale di guardia medica. Sono migliaia i forlivesi costretti a letto dall'influenza. Sono oltre 2500 i casi a settimana, alle prese con tosse, raffreddore e febbre fino a 38°C. Il virus si è manifestato già durante le festività natalizie.

Secondo il Rapporto Influnet del 24 gennaio, il picco a livello nazionale si è raggiunto nella seconda settimana di gennaio, con un livello di incidenza pari a 14,5 casi per mille assistiti. Il livello di incidenza in Italia nella terza settimana dell'anno si mantiene ancora ad un livello di “Alta intensità” ed è pari a 13,1 casi per mille assistiti. In Emilia Romagna il tasso è di 15.32 ogni mille assistiti.

La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui il livello dell’incidenza è pari a circa 40,3 casi per mille assistiti e quella tra 5 e 14 anni pari a 21,9. In queste fasce di età si osserva ancora un bru-sco aumento del numero di casi rispetto alla precedente settimana dovuto alla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie. In diminuzione, invece, il nume-ro di casi nei giovani adulti in cui l’incidenza è pari a 11,1 e negli anziani con 5,8 casi per mille assistiti. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 794.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 4.728.000 casi.