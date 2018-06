Due giorni col Giro d’Italia Under 23 a Forlì: tutto quel che c'è da sapere su strade e autobus

Due giorni all'insegna del ciclismo per Forlì col Giro d'Italia Under 23. Per il cronoprologo, le strade interessate al transito degli atleti saranno chiuse al traffico un’ora prima della partenza, ovvero dalle 16.30. Alle 17.30 scatterà la competizione, con il via del primo ciclista a cui faranno seguito, a intervalli di 30 secondi, tutti gli altri 175. La cronoprologo si concluderà intorno alle 19. Saranno interessate viale Spazzoli, via Campo di Marte, via Decio Raggi, viale Corridoni e corso della Repubblica, con arrivo in piazza Saffi. Ci saranno i divieti di fermata già dalla mattina in viale Spazzoli, corso della Repubblica, viale della Libertà, via Marconi, via Oriani e Piazza XX settembre, oltre che su tutto il percorso interessato alla gara. Ci saranno anche delle pre-chiusure per consentire il regolare flusso del traffico, in viale Gramsci e piazzale Ravaldino.

In occasione della competizione, le linee degli Autobus di Forli subiranno modifiche e deviazioni ai percorsi di linea per permettere il passaggio dei ciclisti. Giovedì le modifiche si avranno dalle 16 fino a fine gara, con la sospensione di numerose fermate: Repubblica, Oberdan, Biblioteca, Biondo, Rocca Ravaldino, Ex Cantina Sociale, Campus Corridoni, Sferisterio, Vittoria Cotogni, VIII Agosto, Kennedy, Zanotti, Raggi, C.Studi (Risorgimento), Massarenti, Curiel, Ca'Ossi, Quarantola, Melandri, Appennino, Salinatore Park, Ist. d’Arte, Diaz, Miller, Saffi Diaz, Saffi A, Saffi B, Cavour, Solferino, Stadium, Campo di Marte, Poligono, Liverani, Spazzoli, Battistini, Stegher, Fulcieri, Elementare Saffi, Arnier, Rivalta - Enaip, Servadei, Tumidei, Fabbrica delle Candele, Porta Schiavonia e Bonzanino.

COME CAMBIA LA VIABILITA': TUTTE LE INFORMAZIONI

Alcune linee saranno interessate da modifiche nei percorsi. Nel dettaglio la Linea 91 direzione Castrocaro da P.le della Vittoria svolta in Viale Matteotti, P.le del Lavoro, Viale V. Veneto, Viale Italia poi percorso ordinario; la Linea 91 direzione Stazione da Porta Schiavonia, svolta in Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V.Veneto, P.le del Lavoro, Viale Matteotti, P.le della Vittoria poi percorso ordinario. La Linea 96-96A direzione Meldola e Predappio da P.le della Vittoria svolta in Viale Matteotti, Piazza del Lavoro, Viale V. Veneto, Viale Italia, Viale Salinatore, Viale dell’Appennino, Viale Risorgimento, Via Venturini, per poi proseguire sul percorso ordinario; mentre Linea 96-96A direzione Stazione da Via Venturini, Viale Risorgimento, Via Quarantola, Viale dell’ Appennino, Via Duca Valentino, Via Bonzanino, Viale Salinatore, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V.Veneto, Piazza del Lavoro, Viale Matteotti, P.le della Vittoria per poi proseguire sul percorso ordinario.

La Linea 127 direzione Stazione da Viale Risorgimento svolta in Via Quarantola, Viale dell’ Appennino, Via Duca Valentino, Via Bonzanino, Viale Salinatore, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V.Veneto, P.le del Lavoro, Viale Matteotti, P.le della Vittoria per poi proseguire sul percorso ordinario; mentre Linea 127 direzione Rocca S. Casciano da P.le della Vittoria svolta in Viale Matteotti, P.le del Lavoro, Viale V. Veneto, Viale Italia, Viale Salinatore, Viale dell’Appennino, Viale Risorgimento, Via Quarantola per poi proseguire sul percorso ordinario.

La Linea 129 direzione Stazione da Viale Risorgimento svolta in Via Quarantola, Viale dell’ Appennino, Via Duca Valentino, Via Bonzanino, Viale Salinatore, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V.Veneto, P.le del Lavoro, Viale Matteotti, P.le della Vittoria per poi proseguire sul percorso ordinario; mentre la Linea 129 direzione Predappio da P.le della Vittoria svolta in Viale Matteotti, P.le del Lavoro, Viale V. Veneto, Viale Italia, Via Salinatore, Viale dell’Appennino per poi proseguire sul percorso ordinario. Per la Linea 92 percorso ordinario in entrambe le direzioni.

La Linea 1A da v.le della Libertà prosegue in v.le Matteotti, p.le del Lavoro, c.so Mazzini, p.zza Saffi, inverte senso di marcia e per poi proseguire sul percorso ordinario. La Linea 2 direzione Vecchiazzano da P.le della Vittoria svolta in Viale Matteotti, p.le del Lavoro, Viale V. Veneto, Viale Italia, Viale Salinatore, Viale dell’Appennino per poi proseguire sul percorso ordinario; mentre la Linea 2 direzione Stazione da Viale dell’Appennino svolta in Via Duca Valentino, Via Bonzanino, Viale Salinatore, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V.Veneto, Corso Mazzini, Piazza Saffi, dove inverte il senso di marcia per poi proseguire sul percorso ordinario.

La Linea 3 direzione Ospedale da P.le della Vittoria svolta in Viale Matteotti, p.le del Lavoro, Viale V. Veneto, Viale Italia, Viale Salinatore, Viale dell’Appennino, Via del Partigiano per poi proseguire sul percorso ordinario; mentre la Linea 3 direzione Stazione da Via del Partigiano svolta in Viale dell’Appennino, Via Duca Valentino, Via Bonzanino, Viale Salinatore, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V.Veneto, Corso Mazzini, Piazza Saffi dove inverte il senso di marcia per poi proseguire sul percorso ordinario.

La Linea 5-5A direzione Iper alla rotonda Quarantola-Risorgimento, prosegue in Via Quarantola, Viale dell’Appennino, Via Duca Valentino, Via Bonzanino, Viale Salinatore, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V.Veneto, p.le del Lavoro, Viale Matteotti, P.le della Vittoria poi percorso ordinario; mentre la Linea 5-5A direzione S. Martino in Strada da P.le della Vittoria, Viale Matteotti, p.le del Lavoro, Viale V. Veneto, Viale Italia, Viale Salinatore, Viale dell’Appennino, Viale Risorgimento, Via Quarantola per poi proseguire sul percorso ordinario.

La Linea 6 direzione Salinatore Park farò il percorso dei giorni di mercato; mentre la Linea 6 direzione Romiti da via Salinatore Park svolta in via Romanello, Via Alighieri, Via Marcolini, Corso Garibaldi, Piazza del Duomo, Via Solferino e poi percorso ordinario. La Linea 7 direzione Ronco (deviazione dalle 8) prosegue in Viale Roma fino all’ incrocio con Via Cerchia dove svolta a destra e percorso ordinario; mentre la Linea 7 direzione Fiera (deviazione dalle 8) prosegue in Via Cerchia fino all’ incrocio con Viale Roma dove svolta a sinistra e percorso ordinario.

La Linea 8 direzione via Lunga da Via Campo degli Svizzeri svolta in Via Venturini, Viale Risorgimento, Via Quarantola, Viale dell’ Appennino, Via Duca Valentino, Via Bonzanino, Viale Salinatore, Via del Portonaccio, viale Italia, viale V.Veneto, piazza del Lavoro, viale Matteotti, p.le della Vittoria e percorso ordinario. La Linea 8 direzione S. Martino in Strada da Viale della Libertà svolta in Viale Matteotti, P.le del Lavoro, Viale V. Veneto, viale Italia, Viale Salinatore, Viale dell’Appennino, Viale Risorgimento, Via Venturini, Via Campo degli Svizzeri, per poi proseguire sul percorso ordinario.

Le modifiche di venerdì

Venerdì la città mercuriale ospiterà l'arrivo della tappa che partirà da Riccione. I girini entreranno nel territorio da Bertinoro, proseguendo verso Fratta Terme, Meldola e Predappio. Poi, da viale dell’Appennino a San Lorenzo in Noceto, il gruppo tornerà verso Forlì. Venerdì le linee subiranno modifiche dalle 6 alle 15. Le Linee 1A-2-3 direzione Stazione FS da Corso della Repubblica svoltano in Via Cignani, Via Giorgio Regnoli, Viale Matteotti, Piazzale del Lavoro per poi proseguire sul percorso ordinario; mentre le Linee 2-3 direzione Vecchiazzano - Ospedale dalle 06 alle 15 circoleranno sul percorso ordinario. La Linea 1A dalle 15 fino a termine manifestazione da Piazzale della Vittoria svolta in Viale Matteotti, Piazzale del Lavoro, Corso Mazzini , Piazza Saffi dove inverte il senso di marcia e percorso ordinario.

Le Linee 2-3 direzione Vecchiazzano-Ospedale dalle 15 fino a termine manifestazione da Piazzale della Vittoria, Viale Matteotti, Piazza del Lavoro, Viale V. Veneto, Viale Italia, Porta Schiavonia, Via Firenze, Via del Guado, Via Murri, Via Forlanini per poi proseguire sul percorso ordinario. Modifiche anche alle Linee 2-3 direzione stazione FS dalle 15 fino a termine manifestazione: le linee uscite dall’ospedale svoltano in Via Forlanini, Via Murri, Via del Guado, Via Firenze, Porta Schiavonia, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V. Veneto, Corso Mazzini, Piazza Saffi dove invertono il senso di marcia e percorso ordinario. La Linea 6 da inizio servizio fino a termine manifestazione effettua il percorso dei giorni di mercato.

Dalle 6 alle 15 le fermate Biondo, Saffi A, Saffi B, Mazzini, Porta San Pietro delle linee 1A – 2 -3 saranno sospese. Per quanto concerne le linee 1A – 2- 3 – 5 - 5A – 91 – 96 – 96A, saranno sospese dalle 15 al termine della manifestazione le fermate Biondo, Repubblica, Biblioteca, Cavour, Solferino, Sferisterio, Campus Corridoni, Bonzanino, Salinatore Park, Fabbrica delle Candela, Schiavonia, Rocca Ravaldino, Ex Cantina Sociale, Acquaviva, Giardini, Bertarina, Anna Frank, Ribolle, Partigiano, Appennino, Melandri, Quarantola, CaOssi, Curiel, Massarenti, Centro Studi (Risorgimento), Raggi, Zanotti, Kennedy, VIII Agosto e Vittoria Cotogni.