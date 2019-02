Elezioni europee, possono eleggere i candidati italiani anche gli stranieri comunitari

In occasione delle elezioni europee del 26 maggio, i cittadini stranieri appartenenti a paesi dell'Unione Europea residenti a Forlì, possono esercitare il diritto di voto a Forlì per i candidati italiani, presentando domanda entro il 25 febbraio. La domanda accompagnata da fotocopia del documento di identità e indicazione di un recapito telefonico può essere inviata tramite pec a: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure al fax 0543/712339 o consegnata all'Ufficio Elettorale in Piazzetta della Misura 5, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.

I cittadini dell'Unione Europea già iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Forlì, non dovranno presentare una nuova domanda. Il modulo di domanda è disponibile sul sito www.comune.forli.fc.it. L'ufficio elettorale, verificati i requisiti di ammissibilità, procederà all'iscrizione nelle apposite "liste elettorali aggiunte". L'iscrizione è permanente, salvo variazioni di residenza o perdita del diritto elettorale. Con l'iscrizione nelle liste aggiunte, si potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e non per quelli del proprio Paese di origine. Per informazioni: Servizio Risorse Umane e Demografici- Ufficio Elettorale- 0543712864 elettorale@comune.forli.fc.it