Iscrizione agli albi di presidente e scrutatore di seggio: come presentare domanda

Fino al 30 novembre è possibile presentare domanda per l'iscrizione all'Albo degli Scrutatori e fino al 31 ottobre l'iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio. Le domande devono essere consegnate personalmente all'Unità Elettorale del Comune di Forlì oppure possono essere spedite, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, via posta o via fax. L'iscrizione rimane valida finchè risulta lo stato di elettore nel Comune, a meno che non venga richiesta personalmente la cancellazione dall'albo: non è quindi necessario ripresentarla ogni anno.

La domanda deve essere redatta in carta semplice e riportare data di nascita, residenza, professione e titolo di studio. Possono presentare domanda per l’albo dei presidenti gli iscritti alle liste elettorali del Comune che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età e che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre per l’albo degli scrutatori è sufficiente essere iscritti alle liste elettorali del Comune e aver assolto gli obblighi scolastici.

Non possono assumere l’incarico i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a forze armate in servizio; i dipendenti dell’Ausl che svolgano le funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio negli uffici elettorali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.