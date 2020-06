Nel segno di Dante la quarta edizione del concorso di poesia "Acquacheta"

Il Comune di Portico e San Benedetto ha indetto il concorso di poesia ‘Acquacheta’, giunto alla quarta edizione e aperto a tutti gli interessati di qualsiasi età, con componimenti in italiano, romagnolo, in forma di stornello o rap. L'opera, che dovrà essere inedita, in rima o verso libero, limitatamente a un massimo di 32 versi, avrà come tema ‘Dante e l'Acquacheta nel settimo centenario della morte del Poeta’. Gli interessati dovranno far pervenire una busta chiusa recante all’esterno unicamente l’indirizzo: Premio Poesia Acquacheta, Comune di Portico e San Benedetto, Piazza Traversari, 1 – 47010 Portico di Romagna (FC).

All’interno della busta verrà inserita una sola poesia non firmata in tre copie dattiloscritte, tutte contrassegnate sul retro dallo pseudonimo dell’autore e l’eventuale traduzione in italiano. Sempre all’interno, sarà inclusa una busta chiusa contenente il nome e cognome dell’autore, recapito telefonico, eventuale indirizzo mail, autorizzazione al trattamento dei dati personali. All'esterno della busta deve figurare solamente lo pseudonimo dell’autore. Le opere devono essere consegnate o fatte pervenire entro il 31 agosto (farà fede il timbro postale).

La giuria sarà composta da critici, poeti ed operatori culturali; il giudizio della stessa è insindacabile e i nomi dei componenti verranno resi noti il giorno della premiazione. Tutti i partecipanti saranno avvisati mediante comunicazione telefonica o mail relativamente alla data della premiazione. I premi consisteranno in confezioni di prodotti locali offerti da aziende del territorio. Le opere dei primi tre classificati, le segnalate e meritevoli saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Portico e San Benedetto e in una edizione stampata e patrocinata dall’azienda Bottega di Sadurano di Castrocaro Terme, dopo di che i diritti torneranno agli autori.

La premiazione avrà luogo nel corso di una manifestazione presso la sala polivalente Iris Versari di Portico di Romagna in data da definirsi, in considerazione dell'evolversi dell'emergenza Covid-19.I testi pervenuti non saranno restituiti. L’organizzazione non è responsabile per le eventuali inadempienze postali. La partecipazione implica l'accettazione di tutte le norme del regolamento. Il premio dovrà essere ritirato il giorno della premiazione dai vincitori o anche da persona delegata (info: scrivere a marziam14@libero.it e cell. 349.7154196).