Elezioni, gli orari dell'Ufficio Elettorale: come sostituire la vecchia tessera completata

Si avvicina l'appuntamento al voto del 26 maggio, quando ci sarà la chiamata alle urne per elezioni amministrative ed europee. I cittadini sono invitati a verificare che sulla tessera elettorale vi siano ancora spazi per l'apposizione del timbro dell'avvenuto esercizio del diritto di voto. Qualora risultasse necessario richiedere una nuova tessera occorrerà presentarsi, con la precedente tessera completata e che comunque verrà riconsegnata al titolare, all'Ufficio Elettorale in piazzetta della Misura, 5 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e il giovedì dalle ore 14.30 alle 17. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Elettorale al numero 0543 712864