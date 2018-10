Resta incastrato con le gambe sotto il trattore e dà l'allarme: salvato

Ha avuto una lucidità di prendere il telefonino e chiedere aiuto al 118. Paura per un anziano di 77 anni, incappato in un incidente agricolo mentre stava lavorando la terra a bordo di un trattore. L'infortunio si è verificato sabato pomeriggio, intorno alle 16, a San Colombano, in un poder in via Strada Vernacchia Montevescovo. La dinamica è al vaglio ai Carabinieri di Meldola, che hanno proceduto ai rilievi di legge.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'agricoltore è rimasto incastrato con le gambe sotto il trattore, ma non è chiaro ancora come sia accaduto l'incidente. Il 77enne è riuscito a prendere il cellulare e dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberarlo ed i sanitari del 118, con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna. Dopo esser stato stabilizzato, l'agricoltore, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.