Perde l'equilibrio e precipita con un volo di 4 metri: è ricoverato in Rianimazione

E' ricoverato in condizioni stabili, in prognosi riservata, all'ospedale "Maurizio Bufalini". Un forlivese di 69 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente domestico avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14, in un'abitazione in via Del Cippo, a Pievequinta. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge, l'uomo pare stesse smontando una zanzaniera da una finestra, quando improvvisamente ha perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto. L'impatto al suolo è avvenuto dopo un volo di circa quattro metri.

Subito è stato allertato il 118, che ha operato con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna ed atterrata nei pressi dell'abitazione. Il ferito, che nella circostanza ha riportato anche un trauma cranico, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. I medici si sono riservati la prognosi. E' ricoverato in condizioni stabili nel reparto di Rianimazione.