Accusa un malore, perde l'equilibrio e batte il capo: operaio resta ferito sul lavoro

Ha accusato un malore e nell'accasciarsi ha battuto il capo riportando un trauma. E' quanto accaduto venerdì mattina in un'azienda di via Costiera, nella zona industriale de La Selva. Il ferito è un 73enne di Santa Sofia. Secondo quanto ricostruito dal personale della Medicina del Lavoro, intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri, l'uomo stava forando con un trapano un silos in acciaio, quando è sopraggiunto un malessere. A quel punto ha perso l'equilibro, battendo con la testa su una sporgenza in metallo del silos stesso. Immediata la richiesta d'intervento dei sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il 73enne non ha mai perso conoscenza. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.