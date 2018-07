Si ferisce con l'acido mentre pulisce un lavandino: paura in un bar

Stava pulendo un lavandino con dell'acido domestico per la pulizia delle tubazioni, quando il liquido è improvvisamente schizzato, colpendolo al volto e alle mani. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 14, al "Bar Diana" di via Correcchio, nella zona industriale di Forlì. Subito è stato diramato l'allarme ai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito è stato quindi stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e a tranquilizzare i presenti. La dinamica dell'episodio in fase d'accertamento, ma pare che il dipendente dell'attività era impegnato in operazioni di pulizia di un lavandino, quando è stato colpito dal liquido corrosivo.